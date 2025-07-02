Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, kadrosunu Talha Ünvan'la güçlendirdi.

İstanbul temsilcisi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"BİRLİKTE NİCE ZAFERLER DİLİYORUZ"

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Eyüpspor’umuz, genç savunma oyuncusu Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Talha Ülvan’a Semt-i Mukaddes'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla birlikte nice zaferler diliyoruz.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Transferle ilgili konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, şunları dedi:

Talha, genç yaşına rağmen sahip olduğu potansiyel ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken bir oyuncu. Savunmadaki enerjisi ve modern futbol anlayışıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine güvenimiz tam. Hem kulübümüz hem de Talha için hayırlı olmasını diliyorum, uzun ve başarılı bir birliktelik olacağına inanıyoruz.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Talha Ülvan ise Eyüpspor ailesine katıldığı için çok mutluğunu aktararak, şu şekilde konuştu: