Fatih Terim, Sneijder iddialarını yalanladı Fatih Terim, Sneijder'in Galatasaray'da göreve başlayacağı yönünde çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in yeni yardımcısının Wesley Sneijder olacağını öne sürse de tecrübeli teknik adam, çıkan haberleri yalanladı.

TERİM: NE SNEİJDER'İ?

Türkiye gazetesinden Öcal Uluç, Sneijder'in Galatasaray'a antrenör olarak döneceği yönündeki iddiaları Terim'e sorduğunu, 66 yaşındaki teknik adamın kendisine, "Ne Sneijder'i, ilk defa senden duyuyorum!" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Böylece, sarı-kırmızılılarda Sneijder defteri tamamen kapanmış oldu.