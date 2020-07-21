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    F.Bahçe, Alpaslan ve Thiam'ı istiyor

    F.Bahçe, Alpaslan ve Thiam'ı istiyor

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Thiam için harekete geçtiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 14:45
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    F.Bahçe, Alpaslan ve Thiam'ı istiyor

    Süper Lig'de iki sezondur sergilediği performans nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde uygun isimlere yönelen sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    F.Bahçe, Alpaslan ve Thiam'ı istiyor #1

    HAREKETE GEÇTİLER

    Hem savunma bölgesine hem de hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'nın, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam için harekete geçtiği öğrenildi.

    Kasımpaşalı golcü için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, Alpaslan için ise ilk teklifi sunduğu kaydedildi.

    F.Bahçe, Alpaslan ve Thiam'ı istiyor #2

    ALPASLAN İÇİN SADIK + 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

    Fenerbahçeli yetkililerin, bu sezon takımın en iyilerinden biri olan başarılı oyuncu için Göztepe’ye Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra 1 milyon euro (7 milyon 860 bin TL) önerdiği belirtildi.

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