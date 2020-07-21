F.Bahçe, Alpaslan ve Thiam'ı istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Thiam için harekete geçtiği öğrenildi.

Süper Lig'de iki sezondur sergilediği performans nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde uygun isimlere yönelen sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

HAREKETE GEÇTİLER

Hem savunma bölgesine hem de hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'nın, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam için harekete geçtiği öğrenildi.

Kasımpaşalı golcü için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, Alpaslan için ise ilk teklifi sunduğu kaydedildi.

ALPASLAN İÇİN SADIK + 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Fenerbahçeli yetkililerin, bu sezon takımın en iyilerinden biri olan başarılı oyuncu için Göztepe’ye Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra 1 milyon euro (7 milyon 860 bin TL) önerdiği belirtildi.