Fenerbahçe bir kez daha Sörloth'u istiyor

Fenerbahçe bir kez daha Sörloth'u istiyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde ısrarcı. Sarı-laciverli ekip Leipzig’in kapısını Norveçli forvet için yeniden çaldı.

Süper Lig'in gol krallığı tacını giyen isimlerden biri olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

Almanya'da beklentilerin altında kalan Norveçli golcü geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon takımda kalmayı hedefleyen Sörloth için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Werner giderse Sörloth gelebilir

Norveç basınının BBC'ye dayandırdığı habere göre; Chelsea, Timo Werner'i Leipzig'e kiralık olarak önerdi. Alman yıldız da Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için İngiliz kulübünde yedek kalmak istemiyor. Oyuncu Leipzig'e bu nedenle sıcak bakıyor.

Haberdeki detaya göre; Alman oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth için Leipzig kapıları bu sezonda kapanacak. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Sarı-lacivertliler Sörloth için son kez teklifte bulunacak.

"Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum"

Norveçli yıldız Sörloth ile bir araya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. Taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.