Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti.

Alexander Djiku, Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer oluyor.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı.

Transfer için Djiku'nun imzası bekleniyor.

TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Spartak Moskova ile anlaşmasının ardından Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.