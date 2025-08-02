Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde

Son olarak Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerden son olarak Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu hamlesi geldi.

Sol kanada yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kerem için temaslarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ KEREM

Fabrizo Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa sürede bu transferden sonuç almak isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcu için anlaşma sağlayamazsa, farklı isimlere yönelecek.

KEREM'DEN SONUÇ ALINAMAZSA FARKLI ADAYLAR VAR

Sarı-lacivertlilerin sol kanat transfer için zamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Romano, Kerem Aktürkoğlu'ndan olumsuz sonuç alınması durumunda Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer iki isimle görüşeceği öne sürdü.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Bu arada kısa bir süre önce Benfica Kulübü'nün Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına onay vermek için 25 milyon euro civarında bonservis bedeli beklediği gündeme düştü.

GALATASARAY'DAN 12 MİLYON EURO BONSERVİSLE AYRILMIŞTI

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.