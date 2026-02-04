Ahmed Kutucu kupadaki 2. golünü kaydetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile mücadele etti ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Ahmed Kutucu kaydetti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında İlkay Gündoğan’ın pasında topla buluşan Ahmed, ceza sahası dışından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

2. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon daha önce kupadaki Başakşehir maçında fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 2’ye çıkardı.

52'DE KENARA GELDİ

Maça 11’de başlayan Ahmed Kutucu, kaleci İsa Doğan ile kafa kafaya çarpışmasından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine 52. dakikada Ismail Jakobs girdi.