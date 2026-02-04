Abone ol: Google News

Lucas Torreira bu sezonki 2. golünü attı

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 23:09
  • Lucas Torreira, İstanbulspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü attı.
  • Bu gol, Torreira'nın bu sezonki ikinci golü oldu.
  • Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile oynadı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira attı.

Müsabakanın 24. dakikasında savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayında alan Torreira, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.

46'DA KENARA GELDİ

Müsabakada 11’de görev alan Lucas Torreira, 46. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

