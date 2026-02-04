Kaan Ayhan'dan Juventus maçı sözleri

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Kaan Ayhan "Bizim için iyi bir maç oldu. Bazı şeyleri gördük. Bazı oyuncular yeni pozisyonda oynadı. Yeni, genç oyuncularımızı gördük. Bu açıdan iyi bir maç oldu. Daha iyi bir skorla da bitirebilirdik. Oyun tarzımız ve sonuçla mutluyuz. Ahmed ve rakip kaleci için üzgünüz. Ahmed bu kadar maçtayken, gol ve asistle oynarken maçın böyle bitmesine üzüldük. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." dedi.

"KORKMAMIZA GEREK KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmeleriyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kaan Ayhan "Başka büyük bir takım bizi bekliyor. Korkmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum. Buradaki maçta taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz. Oradaki maç zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Güçlü bir takımız. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Korkmadan mücadele edeceğiz ve inşallah iki maçta galip çıkacağız." ifadelerini kullandı.