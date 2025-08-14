Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya kiraladı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyen ve play-off turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertlilerde bir veda gerçekleşti.

Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiraladığını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE'DE MAÇA ÇIKAMADI

2023 yılında Mısır ekibi Mokawloon'dan Fenerbahçe'ye 551 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan genç futbolcu, sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamadı.

Fenerbahçe, 1 milyon euro piyasa değeri bulunan Mısırlı stoperi önce Novi Pazar'a daha sonra ise Beerschot'a kiralamıştı.