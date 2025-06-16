Fenerbahçe'de gündem Matvey Kislyak

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Yeni sezon öncesinde birden çok bölgeye transfer planlayan Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak hamle için listeye yeni bir isim eklendi.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, CSKA Moskova forma giyen Matvey Kislyak’ın şartlarını öğrendi.

MOURINHO OLUMLU RAPOR VERDİ

Fenerbahçe, şartların oluşması halinde genç oyuncu için teklifini CSKA Moskova’ya iletecek.

6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho’nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Daha önce alt yaş kategorilerinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezondur Rus ekibinin A takım formasını terletiyor.

Orta sahada görev alan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçın 29'unda 11’de görev aldı. 4 kez fileleri havalandıran Rus futbolcu, 1 asist yaptı.

Genç futbolcu Rusya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım’a yükselme başarısı gösterdi.

Bu yıl mart ayında ilk kez A Milli Takım forması giyen Kislyak, o zamandan beri milli forma ile 4 hazırlık maçında süre aldı.