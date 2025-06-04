Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Real Madrid, Edin Dzeko ile ilgileniyor

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Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Edin Dzeko ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Dzeko için İspanya'dan olay yaratan bir iddia gündeme geldi.

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ALONSO, YEDEK GOLCÜ İSTİYOR

Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid, Dzeko ile ilgileniyor.

İspanyol ekibi, teknik direktör Xabi Alonso'nun takıma yedek bir golcü istemesinin ardından Dzeko'yu gündemine aldı.

DZEKO'YA YÖNELDİLER

Real Madrid'in; takımda belirli bir rolü olan, yüksek maaşı olmayan, bir sezonluk sözleşme imzalayacak ve yedek kalmayı sorun etmeyen bir oyuncu aradığı ve 39 yaşındaki Dzeko'ya yöneldiği kaydedildi.

DEĞERLENDİRİLECEK

Edin Dzeko'nun Real Madrid için dezavantajının ise yaşı olduğu belirtildi.

Real Madrid'in, 39 yaşındaki Luka Modric ile yollarını ayırmasının ardından Dzeko'nun transferini de ciddi bir şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Öte yandan İspanyol basınındaki haberde, Dzeko'nun yaşını sorun etmeyen takımlar olduğu ve İtalya'dan Bologna ve Como ile birlikte Hırvatistan'dan da Hajduk Split'in Bosnalı golcü ile ilgilendiği hatırlatıldı.

99 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasını iki sezon boyunca giyen Bosna Hersekli isim, bu süreçte 99 resmi maça çıktı.

2 milyon euro piyasa değeri bulunan Dzeko, bu karşılaşmalarda 46 gol ve 18 asist kaydetti.