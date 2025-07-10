Fenerbahçe'den Marco Asensio için teklif

Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Marco Asensio oldu.
HEDEF ASENSIO
TRT Spor'un haberine göre; Dusan Tadic'in ayrılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak isteyen yönetim, 29 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.
Paris Saint-Germain ile yollarını ayırması beklenen İspanyol futbolcu için Fenerbahçe’nin teklif yaptığı öğrenildi.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Oyuncunun maaş beklentisini karşılama adına planladığı rakamın üzerine çıkan Fenerbahçe, Asensio’yu ikna etmek için tüm şartları zorluyor.
Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
REAL MADRID'DE 8 SEZON OYNADI
İspanyol futbolcu, kariyerine Mallorca altyapısında başladı.
2015 yılında Real Madrid’e transfer olan Asensio, 8 sezon formasını giydiği eflatun-beyazlılarda birçok başarıya imza attı.
Bu süreçte 286 maçta forma giyen futbolcu, 61 gol kaydetti.
PSG'YE TRANSFER OLDU
Sonrasında bedelsiz olarak Paris Saint-Germain’in yolunu tutan Asensio, burada 47 maçta 7 gole imza attı.
ASTON VILLA'YA KİRALANDI
Son olarak Aston Villa’ya kiralanan İspanyol futbolcu, İngiliz ekibinde forma giydiği 21 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, kısa süre içerisinde oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
MOURINHO'NUN TALEBİ
Jose Mourinho’nun, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu maçları öncesinde transferlerin büyük bölümünün tamamlanmasını istediği gelen haberler arasında.