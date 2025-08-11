Fenerbahçe'den Oleksandr Zinchenko hamlesi

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Arsenal'in formasını giyen yıldız oyuncu Oleksandr Zinchenko'nun transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE TALİP OLDU

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcunun transferi için Arsenal'e resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor.

MOURINHO ONAY VERDİ

Mourinho'nun; 8 senelik Premier Lig tecrübesi ve geçiş oyunundaki becerisi sebebiyle Zinchenko'nun transferine onay verdiği öğrenildi.

Portekizli isim, deneyimli futbolcuyu 6 numarada oynatmayı planlıyor.

BİRÇOK BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.