Fenerbahçe’nin yeni transferi Dorgeles Nene İstanbul’da

Süper Lig’e 1 puanla başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gece saatlerinde transferde sürpriz bir adım attı.

Sarı-lacivertliler, transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olarak, Dorgeles Nene’yi kadroya katmak için uzun süredir Salzburg ile görüşmelerini yürütüyordu.

MUTLU SONA ULAŞILDI

Pazar günü Almanya'nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg'a geçerek Avusturya kulübüyle görüşmeleri yürüttü.

Transfer için yoğun uğraş veren sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene'yi Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne getirdi.

Malili yıldız futbolcu, kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı ve otele gitti.

Dorgeles Nene'nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atması bekleniyor.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

SALZBURG PERFORMANSI

Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol, 14 asistlik bir grafik ortaya koydu.