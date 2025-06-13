Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek beklentisi

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadroya dahil edilecek futbolcular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

BİRÇOK KULÜP TAKİPTE

TRT Spor'un haberine göre; takımın genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi.

Bologna, Marsilya ve Stuttgart’ın bu transferde istekli olduğu belirtildi.

BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcusundan beklentisi en az 25 milyon euro.

Stuttgart ve Marsilya’nın an itibarıyla Yusuf için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında...

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

İki kulüple görüşmelerin sürdüğü ve uygun şartlar oluşması halinde Yusuf Akçiçek’in Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. Bu maçların 13’üne 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.