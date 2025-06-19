Fenerbahçe'ye engel! Suudi Arabistan takımları, Heung-Min Son için devrede

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu kupasız şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.

Henüz kadrosuna bir takviye yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Heung-Min Son ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tottenham'ın yıldızıyla yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye transferde üç rakip çıktı.

AYRILIK İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ

Talk Sport'un özel haberine göre, Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız, kulübüyle geleceğini sezon öncesi kampta masaya yatıracak.

Ancak yaz aylarında Londra ekibinden ayrılma ihtimali artık daha güçlü.

BONSERVİS İÇİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Tottenham, kısa süre önce 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak kontratını uzattı.

Ancak kulüp başkanı Daniel Levy'nin bu hamleyi, oyuncunun bonservis değerini korumak amacıyla yaptığı ifade edildi. Yani ayrılık ihtimali halen masada.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DEVREDE

Suudi Arabistan kulüpleri, Son'un durumunu yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz iki yaz transfer döneminde Güney Koreli yıldıza resmi teklifler götüren Al Ahli, Al Nassr ve Al Qadsiah, bu yaz da iştah kabarttı.

40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Talk Sport'a göre üç kulüp de Son için 40 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Özellikle Al Ahli, Asya şampiyonluğu sonrası kadrosunu bir süper yıldızla taçlandırmak istiyor.

Suudi yetkililer, Son'un gelişiyle birlikte Güney Kore'den alınacak büyük bir yayın hakları anlaşmasını da gündemlerine aldı. Oyuncuya önerilen maaş ise yıllık 30 milyon euro civarında.

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ENGEL

Fenerbahçe'nin uzun süredir kanat hattı için dünyaca ünlü bir yıldız arayışında olduğu bilinirken, Son transferi adına bu yarış oldukça çetin geçecek.

Sarı-lacivertliler için bu transferde en büyük engel, Suudi Arabistan kulüplerinin mali gücü olacak.

10 SENEDİR TOTTENHAM'DA

20 milyon euro piyasa değeri bulunan Son'un Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

2015'ten bu yana Tottenham'ın formasını giyen 32 yaşındaki isim, geçtiğimiz sezon 46 maça çıktı.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 12 asistle mücadele etti.