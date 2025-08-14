Fenerbahçe'ye Oleksandr Zinchenko transferinde rakip çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen play-off turunda da Benfica ile eşleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko için yeni bir talip çıktı.

PORTO TEMAS KURDU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Portekiz devi Porto, 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için Arsenal ile temas kurdu.

Görüşmeler henüz resmiyet kazanmasa da Porto ile Arsenal arasındaki iyi ilişkiler, sürecin ilerlemesi halinde anlaşmayı kolaylaştırabileceği ifade edildi.

İKİ TAKIMA DA SICAK BAKIYOR

Haberin devamında; Arsenal cephesinin, Zinchenko'nun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve tecrübeli futbolcunun hem Porto hem de Fenerbahçe seçeneklerine olumlu yaklaştığı yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen sol bek oyuncusunun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan savunma oyuncusu Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.