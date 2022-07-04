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    Fenerbahçe'ye Welington pahalı geldi

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı sol bek Welington için kulübü Sao Paolo'nun istediği ücret, sarı-lacivertlilere geri adım attırdı.
    • 04.07.2022 - 11:50
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    Fenerbahçe'ye Welington pahalı geldi

    Sezonu erken açan ve transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Son olarak Sao Paulo'nun 2001 doğumlu sol beki Welington'u gündeme alan Fenerbahçe, kulübün beklentileri nedeniyle bu transferde geri adım attı.

    5 milyon euro bonservis talebi

    Brezilya ekibi, sözleşmesi 2024'te sona erecek 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis istedi.

    Sarı-lacivertli yönetim, geleceğe yatırım olarak görülen ve 3 milyon euro ödemeyi ön gördüğü oyuncunun bu bedelini fazla buldu ve diğer seçenekleri değerlendirmeye başladı.

    Fenerbahçe ye Welington pahalı geldi #1


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