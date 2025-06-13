Fernando Muslera, yeni takımı için karar aşamasında

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Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

11 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti.

Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

ESTUDIANTES İSTİYOR

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise 38 yaşındaki kalecinin yeni adresi şekilleniyor.

Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes, kaleci Fernando Muslera’nın transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Tyc Sports'ta yer alan habere göre; 38 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandı.

Taraflar, sözleşme detaylarını netleştirmek üzere.

PENAROL'E DE GİDEBİLİR

Ancak transfer süreci, Muslera’nın ailesiyle birlikte Uruguay’a dönmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Ülkesi Uruguay’da, Penarol’un hem yönetimi hem de taraftarları, kalecinin duygusal bir dönüş yaparak kariyerine başladığı ligde yeniden forma giymesini istiyor.

Bu gelişme, oyuncunun karar sürecini karmaşık hale getirdi.

Muslera'nın ülkesine ve kariyerine başladığı lige mi döneceği yoksa Estudiantes’in sunduğu proje ve yüksek maaşlı sözleşmeyi mi kabul edeceğinin bu hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

19 KUPA KAZANDI

Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.