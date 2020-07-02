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    Feyenoord, Orkun'un sözleşmesini 5 yıl uzattı

    Feyenoord forması giyen gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, 2025 yılına kadar Hollanda ekibinin formasını giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 15:52
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    Feyenoord, Orkun'un sözleşmesini 5 yıl uzattı #1

    Geçtiğimiz günlerde ailece Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyleyen Orkun Kökçü, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

    2025'E KADAR UZATILDI

    Feyenoord'dan yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin, 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

    Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

    Feyenoord, Orkun'un sözleşmesini 5 yıl uzattı #2

    Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim HABERİ

    Feyenoord, Orkun'un sözleşmesini 5 yıl uzattı #3

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