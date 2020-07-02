- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Feyenoord, Orkun'un sözleşmesini 5 yıl uzattı
Feyenoord, Orkun'un sözleşmesini 5 yıl uzattı
Feyenoord forması giyen gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, 2025 yılına kadar Hollanda ekibinin formasını giyecek.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 15:52
Geçtiğimiz günlerde ailece Beşiktaşlı olduğunu ve bir gün siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyleyen Orkun Kökçü, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
2025'E KADAR UZATILDI
Feyenoord'dan yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin, 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.
Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim HABERİ