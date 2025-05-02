Furkan Orak, dev kulüplerin hedefinde

İHA

1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da forma giyen sağ bek Furkan Orak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Ligde görev aldığı 26 müsabakada savunmadaki etkinliğinin yanı sıra hücuma katkısıyla da öne çıkan Orak, toplam 7 asist yaptı.

DEV KULÜPLER TAKİP EDİYOR

2024-2025 sezonunda başarılı bir grafik yakalayan 23 yaşındaki futbolcuyu, Türkiye'den Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile Avrupa'dan da bazı kulüplerle takip ettiği ifade edildi.

Sezon sona ermeden transfer sürecinin hız kazanması bekleniyor.