Galatasaray, Elias Jelert'i Southampton'a kiraladı

Son olarak Wilfried Singo'yu renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in takımdan kiralık olarak ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusunun İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını belirtti.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.



Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.



Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.