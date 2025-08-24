Galatasaray, Geny Catamo'yu gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekibi Neom'a transfer olma ihtimalini göz önüne alan yönetim, gözünü Portekiz'e çevirdi.

ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Galatasaray, Sporting Lizbon forması giyen Geny Catamo'nun şartlarını sordu.

24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat bölgesinde görev yapıyor.

SPORTING LIZBON KARNESİ

Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo, 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 15 milyon euro piyasa değerindeki futbolcunun Sporting ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.