Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray, geçtiğimiz kış döneminde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bonservisi 2.8 milyon euro

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.

Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.