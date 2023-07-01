Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı Galatasaray, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın bonservisini 2.8 milyon euro karşılığında aldı.

Galatasaray, geçtiğimiz kış transfer döneminde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bonservisi 2.8 milyon euro

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.



Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.