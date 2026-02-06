Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Başakşehir'e kiraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le vedalaşan sarı-kırmızılılar, Kazımcan Karataş'ı kiralık olarak gönderdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Başakşehir, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray, transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

BU SEZON NE YAPTI?

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.