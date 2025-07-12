Galatasaray, Osimhen için ısrarcı! Napoli teklifi reddetti

Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisiyle transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyle anlaşmaya vardı ve ardından Napoli ile resmi görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılar, İtalyan temsilcisinin talep ettiği bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Ancak taraflar, ödeme planı konusunda henüz uzlaşma sağlayamadı. Napoli, Galatasaray’ın teklifini geri çevirdi.

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, yeni bir ödeme planı içeren teklifini Napoli’ye sundu.

NAPOLİ BAŞKANI REDDETTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Napoli'nin Galatasaray'ın bugün yaptığı Osimhen teklifini reddettiğini iddia etti.

Habere göre, Galatasaray bugün, ödeme garantileri için banka belgeleriyle birlikte 70 milyon Euro teklif etti ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, 75 milyon Euro garanti istedi ve teklif reddetti.

YENİ TEKLİF YAPILDI

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Osimhen için 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli yeni teklifi Napoli'ye ilettiğini iddia etti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun 'Osimhen'i almadan gelmeyeceğiz' dediğini söyledi.

OSİMHEN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray'ın yeni teklifine Napoli'den cevap geldi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Napoli, Galatasaray'dan Osimhen için 55 milyon Euro'yu nakit, kalanını taksitle istedi. İki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.