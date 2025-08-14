Galatasaray peşinde! Inter, Benjamin Pavard'ın bonservisini belirledi

Yaz transfer döneminde Leroy Sane'yi kadrosuna katan ve geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray'da takviye planlanan bölgelerden biri de savunma.

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Wilfried Singo'yla ilgilenen Galatasaray, İtalyan devi Inter'den Benjamin Pavard'ı da listesine ekledi.

INTER'İN BEKLENTİSİ

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Inter, 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında transfere onay verebilir.

Ayrıca Inter'in stoper transferi düşündüğü ve listesindeki isimleri değerlendirdiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Stoper ve sağ bek bölgelerinde görev alan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.