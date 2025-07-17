Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar sadece yıldız futbolcu Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında.

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Polonyalı sağ bekin temsilcileri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

7 milyon euro piyasa değerindeki Frankowski, geçirdiği yarım dönemlik süreçte eleştirilere maruz kalmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti.