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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında

Przemyslaw Frankowski'nin temsilcileri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 17:40
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar sadece yıldız futbolcu Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında.

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Polonyalı sağ bekin temsilcileri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor. 

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

7 milyon euro piyasa değerindeki Frankowski, geçirdiği yarım dönemlik süreçte eleştirilere maruz kalmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti.

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