Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar sadece yıldız futbolcu Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, geride kalan sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımında.
TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Polonyalı sağ bekin temsilcileri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
7 milyon euro piyasa değerindeki Frankowski, geçirdiği yarım dönemlik süreçte eleştirilere maruz kalmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti.