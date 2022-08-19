Galatasaray'da Belotti, Hazard ve Icardi bombası

Kadrosuna Mertens ve Torreira gibi isimleri katan Galatasaray'da 3 yıldız isim gündeme geldi. Belotti ile el sıkışma noktasına gelen sarı-kırmızılılar Hazard ve Icardi ile de temas halinde.

Takımdaki birçok bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, tam anlamıyla yıldız avına çıkmış durumda.

Orta sahayı takviye ettikten sonra rotayı savunma ve hücuma çeviren Galatasaray’ın, ileri uçtaki transfer adayları dünyada ses getirecek kalitede isimler.

Belotti'de sıcak saatler

Bunlardan birisi, uzun süredir gündemde olan Andrea Belotti. Operasyonu bizzat yürüten Erden Timur’un, İtalyan golcüyü Türkiye’ye getirmek üzere yola çıkması bekleniyordu.

Roma ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan 28 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray’la artık imza aşamasına geldiği belirtiliyor. Ancak gün içerisinde daha da flaş gelişmeler yaşandı.

Eden Hazard manşetleri

İspanyol spor gazetelerinden AS, dünkü manşetinde Galatasaray’a geniş yer ayırdı.

Haberde, sarı-kırmızılı kulübün Real Madrid’le Eden Hazard’ın transferi için masaya oturduğunu yazdı.

Haberde, Belçikalı yıldızın yeni sezonda Madrid kadrosunda düşünülmediği, bu nedenle tekliflere olumlu geri dönüş yapıldığı belirtildi. Ayrıca Galatasaray’ın Mertens ve Torreira gibi önemli transferler yaptığı, Hazard’la da lige ambargo koyacak bir kadro kurma hazırlığı içinde olduğu detayına yer verildi.

Haberin içerisinde, 31 yaşındaki Eden Hazard’ın yeni bir maceraya hazır olduğu, vatandaşı Mertens’le buluşma fikrine de sıcak bakabileceği bilgisi yer aldı.

Icardi de gündemde

Belotti çıkarması, Hazard manşetleri derken, bir büyük iddia da Fransa cephesinden geldi. Gazeteler, PSG ile yolları ayırmaya hazırlanan Mauro Icardi’nin, aynı zamanda menajerliğini üstlenen eşi Wanda Nara ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktığı ve Galatasaray’la transfer masasına oturacağını yazdı.

29 yaşındaki golcünün ayrılık kararından bu yana, SarıKırmızılılar’ın kendisine ilgi gösterdiği biliniyordu. Ancak uzaktan temasların artık ciddi bir zemine oturduğu ve tarafların kontrat detaylarını görüşecek noktaya geldiği ifade ediliyor.

Arjantinli yıldız, PSG’ye tam 2 yıl önce Inter’den 50 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.