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    Galatasaray'da gündem: Serhou Guirassy

    Galatasaray'da gündem: Serhou Guirassy

    Galatasaray'da Haris Seferovic'in beklentilerin altında kalması üzerine golcü arayışları hızlandı. Gündeme son olarak Rennes'de oynayan Serhou Guirassy geldi.
    • 23.08.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:49
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    Ümranıyespor galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray yeniden transfere yoğunlaştı.

    Seferovic'in beklentilerin altında kalması nedeniyle özellikle forvete takviye yapılması bekleniyor.

    Galatasaray, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın da istediği Serhou Guirassy için Rennes'le temas kurdu. Sarı-kırmızılılar, kadro dışı bırakılan Gine asıllı forvet oyuncusunun durumuyla bilgi aldı.

    Galatasaray da gündem: Serhou Guirassy #1

    Erden Timur babasıyla görüştü

    2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy için sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazır olduklarını iletti.

    Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi verdi.

    Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temas kurdu ve şartlarını sordu. Oyuncunun babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a kapıyı kapatmadı.

    Galatasaray da gündem: Serhou Guirassy #2

    48 maçta 12 gol

    Serhou Guirassy, geçen sezon Rennes forması altında 48 maça çıktı, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray cazip bir ücret teklif ederek 26 yaşındaki golcüyü kadroya katmanın planlarını yapıyor.

    Frank Lampard yönetimindeki Everton'ın forvet transferi için adayları arasında Serhou Guirassy ile birlikte Michy Batshuayi, Ollie Watkins ve Neal Maupay da bulunuyor.

    Galatasaray da gündem: Serhou Guirassy #3


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