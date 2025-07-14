Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri!

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.

Orta saha için Hakan Çalhanoğlu’yla birlikte listede yer alan bir diğer futbolcu İlkay Gündoğan...

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, belirlenen isimler için ilerleyen günlerde temaslarını sıklaştıracak.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

İlkay Gündoğan, Galatasaray’da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde yönetime iletmişti.

Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, İlkay ile bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

İlkay ile 2 yıllık ya da 1+1 yıllık kontrat yapmayı planlıyor.

GALATASARAY'IN ÖNERİSİ

Türk asıllı Alman futbolcuya, yıllık 4-5 milyon euro bandında garanti ücret önerilmesi bekleniyor.