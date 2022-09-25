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    Galatasaray'da Nelsson'a yeni teklif

    Galatasaray'da Nelsson'a yeni teklif

    Galatasaray, Dünya Kupası’nda oynayacak olan Victor Nelsson’la yeni sözleşme yapmak için düğmeye bastı. Hedef, genç futbolcunun 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini kaldırmak.
    • 25.09.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 12:58
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    Sezon başında Sevilla'nın teklifi sonrası takımdan ayrılması ciddi şekilde gündeme gelen Victor Nelsson, kulüplerin parasal konularda anlaşamaması sonrası Galatasaray'da kalmıştı.

    Sarı-kırmızılı yönetim, şu ana kadar takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Danimarkalı yıldızla ilgili sürpriz bir hamle yaptı.Alınan bilgilere göre yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı.

    Galatasaray da Nelsson a yeni teklif #1

    "Serbest kalma maddesini kaldıralım"

    Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmelerin yapılacağı da öğrenildi.

    Galatasaray yönetiminin hedefi, Nelsson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak. Kasım ayının sonunda Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcunun olası bir iyi performansı sonrası ara transfer döneminde kulübe çok sayıda teklif geleceği tahmin ediliyor.

    Galatasaray da Nelsson a yeni teklif #2

    Maaşa zam yapılacak

    Yönetim serbest kalma bedelini kaldırarak olası bir ayrılığın da önüne geçmeyi hedefliyor. Şu anda 1 milyon euro garanti ücreti olan Victor Nelsson'a yeni sözleşme yapılması durumunda maaşın 1.5 milyon euro seviyelerine çekileceği de öğrenildi.

    Bu sezon 7 resmi maçta 630 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper liderlik özellikleri ve performansıyla kalitesini yine ortaya koydu.


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