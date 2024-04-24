Şubat ayı konut fiyat endeksi yıllık yüzde 58,3 arttı TCMB verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, yıllık ise yüzde 58,3 oranında artış gösterdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

Yıllık artış enflasyonun altında kaldı

Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1216,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyat andeksi

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış yaşandı.