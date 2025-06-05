Galatasaray'dan Werder Bremen'in Derrick Köhn teklifine ret!

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2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın sezon başında Almanya Bundesliga takımı Werder Bremen'e kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Alman ekibinde rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.

Werder Bremen, bonservisini almak istediği Gana asıllı Alman sol bek için ilk teklifini yaptı.

Bundesliga ekibi, Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklifte bulundu.

GALATASARAY'DAN TEKLİFE RET

Sky DE'nin haberine göre; Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

BREMEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, yapılan teklifi doğrularken, şu ifadeleri kullanmıştı:

Derrick, Bremen'de kalmak istiyor. Galatasaray'a bir teklif yaptık ve görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist katkısı yaptı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2023-2024 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.