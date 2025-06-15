Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz beklentisi

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın geleceği şekilleniyor.

HEDEFİ AVRUPA'DA OYNAMAK

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da şampiyonluklarla dolu 3 sezonu geride bırakan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinde de forma giymeyi hedefliyor.

3 TAKIM PEŞİNDE

25 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve West Ham United’ın yakından takip ettiği öğrenildi.

Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Leipzig’in de genç futbolcuyu transfer listesine aldığı Alman basınına da yansıyan haberler arasında.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

Barış Alper’in önceliğinin ise Premier Lig olduğu öğrenildi. Ancak milli futbolcu, Avrupa’nın 4 büyük liginden tekliflere de açık.

GALATASARAY KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, 3 sezondur en çok güvendiği isimlerden olan 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda da kadroda tutmak istiyor.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin de başarılı hücum oyuncusu için 30 milyon euronun aşağısında gelen teklifleri kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca olası bir ayrılıkta sözleşmeye ‘sonraki satıştan pay da eklemeyi düşünüyor.

EN SKORER SEZONUNU YAŞADI

Barış Alper, geride kalan sezonda 48 maçta 14 gol 6 asist yaparak kariyerinin hem en golcü hem de en skorer sezonunu yaşamıştı.