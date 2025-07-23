Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde son durum

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar yalnızca Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, forvette de sona yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde artık mutlu sona çok yakın.

TAMAMLANMAK ÜZERE

Sky Sports'un geçtiği habere göre; sarı-kırmızılılar, Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı ve Nijeryalı yıldız oyuncunun transferi tamamlanmak üzere.

Haberde, Osimhen'in şu an için Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmasının planlanmadığı, ancak kulislerde son evrakların ve resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

TRANSFERİN DETAYLARI

Transferin bedelinin 75 milyon euro olduğu belirtilirken, Osimhen'in Galatasaray ile en az 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı, yıllık net maaşının ise 15 milyon euroya kadar çıkacağı aktarıldı.

BİRÇOK REKOR KIRDI

Geçen sezonun başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez oynadı.

Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı.

2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı.

Yıldız isim, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.