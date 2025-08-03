Galatasaraylı Frankowski, Rennes yolcusu

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Przemysław Frankowski'nin Rennes'e transferini Kamuoyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski’nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı.

Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.