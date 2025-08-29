Gaziantep FK, Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile anlaşma sağladı.
Kulübün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
Başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Kabasakal, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.