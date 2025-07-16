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Giuseppe Marotta: Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 08:59
Giuseppe Marotta: Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan net bir açıklama geldi.

Football Italia'nın haberine göre; Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.

"HER YÖNÜYLE BİZİM OYUNCUMUZ"

Lega Serie A toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marotta, şu ifadeleri kullandı:

Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı.

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

47 maçta forma giyen 30 milyon euro değerindeki milli futbolcu, 11 gol 8 asistlik bir performans gösterdi.

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