Göztepe'de Taha Altıkardeş'in talipleri artıyor

- Göztepe'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'e Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ve Almanya'dan da teklifler gelmektedir.
- Feyenoord'un Taha'ya ilgisi yeniden artarken, Almanya'dan bazı Bundesliga kulüpleri de oyuncuyu yakından takip etmektedir.
- Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic, iyi bir teklif gelirse Taha'yı satabileceğini belirtmiştir.
Süper Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılılarda 3'üncü senesini geçiren Taha ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi.
HOLLANDA VE ALMANYA'DAN TEKLİFLER
Daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.
İYİ TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Taha'yı satabileceği vurgulandı.
BURSASPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan kadroya dahil edildi.
BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
Göztepe'de 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, son 2 senedir Süper Lig'de de istikrarlı bir şekilde forma giydi.
Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan Taha, bu sezon Göztepe'de 18 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.