G.Saray, Mariano'nun sözleşmesini uzatabilir

Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Elabdellaoui'yi transfer etmek isteyen G.Saray, oyuncunun talepleri üzerine geri adım attı. Ücretinde indirime giderse Mariano'yla yola devam edilecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erececek olan Mariano'nun yerine Olympiakoslu Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Norveçli futbolcunun talepleri üzerine geri adım attı.

1.5 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTEDİ

28 yaşındaki sağ bekin, yıllık ücretinin yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası istediği, bu yüzden de transferin gerçekleşmediği belirtildi.

MARİANO KALABİLİR

Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak çok etkilenen Galatasaray'ın, yeni transfer yapmak yerine Mariano'yla 1 sene daha yola devam edebileceği öğrenildi.

Yıllık 2.3 milyon euro kazanan Brezilyali sağ bek, eğer ücretinde ciddi bir indirim yaparsa takımda kalacak.