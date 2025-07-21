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Henry Onyekuru resmen Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 19:03
Henry Onyekuru resmen Gençlerbirliği'nde

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Gençlerbirliği, yeni transferini resmen açıkladı

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu.

Nijeryalı oyuncu, Suudi ekibi ile geçtiğimiz sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR'DA OYNADI

2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Onyekuru, Sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.

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