Iğdır FK, Atakan Çankaya'ya imzayı attırdı

- Iğdır FK, 1. Lig'de mücadele eden ekibi için Atakan Çankaya'yı transfer etti.
- Atakan Çankaya, Fatih Karagümrük'ten geldi ve 27 yaşında bir savunma oyuncusu.
- Yeşil-beyazlı kulüp, Çankaya ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, Süper Lig'den bir transfer gerçekleştirdi.
Iğdır temsilcisi, Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Ailemize hoşgeldin Atakan Çankaya! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.