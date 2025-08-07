Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'la sözleşme imzaladı

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen Moustapha Camara ve FC Köln forması giyen Malik Yılmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen, Moustapha Camara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Moustapha Camara'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon FC Köln forması giyen, Malik Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Malik Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz.