Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'la sözleşme imzaladı

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen Moustapha Camara ve FC Köln forması giyen Malik Yılmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: