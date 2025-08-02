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Igor Paixao, Olimpik Marsilya'ya transfer oldu

Marsilya, Feyenoord forması giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu Igor Paixao'yu renklerine bağladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
02.08.2025 08:55
Igor Paixao, Olimpik Marsilya'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord'da Brezilyalı sol kanat oyuncusu Igor Paixao, Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

Kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

Feyenoord, Igor Paixao'nun transferi için Olimpik Marsilya ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun Feyenoord ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi vardı, ancak hemen Rotterdam'dan ayrılıp Fransa'nın güneyindeki bu sahil şehrine, Ligue 1'de oynamak için gidecek.

47 MAÇTA 18 GOL ATTI

Paixao, Feyenoord formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 18 gol kaydetti.

Eshspor Haberleri