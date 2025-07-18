İstanbulspor, Ertuğrul Sandıkcı'ya imzayı attırdı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden İstanbulspor’da, bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

Sarı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon U-17 Elit A Ligi’nde 8 maçta 9 gol, 5 asist; U-19 Liginde ise 26 maçta 28 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Ertuğrul Sandıkcı’yı kadrosuna kattı.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Geçen yıl gösterdiği performansla dikkat çeken genç golcü, gelişim liglerinde toplamda 37 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Son yıllarda özellikle genç oyuncular transfer edip, bu oyuncuları Avrupa’ya göndermesiyle dikkat çelen İstanbulspor’un yeni projesinin Ertuğrul Sandıkcı olduğu, oyuncunun 1’inci Lig’deki performansının yakından takip edileceği öğrenildi.