İtalyan basını: Trabzonspor, Dries Mertens'i istiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Serie A ekiplerinden Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i transfer etmek istiyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Napoli’nin eski futbolcusu Dries Mertens'i gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Trabzonspor dahil olmak üzere Salernitana ve Royal Antwerp'in, Napoli ile yollarını ayıran ve şu an serbest statüde bulunan Belçikalı Dries Mertens'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını kaydetti.

"Bizim için ulaşılabilir gözükmüyor"

Haberde, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik'in de eski takım arkadaşı Mertens için transferde devreye girdiği iddia edildi.

Bordo-mavililerin Sivasspor'u yenip Süper Kupa’yı kazandığı maç sonrası Mertens iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon Napoli forması ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu, 13 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.