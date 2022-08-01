Petrol
101.5
-2.38%
Euro
18.3673
0.25%
Dolar
17.9445
0.18%
Altın
1.019
0.16%
Borsa
2646
2.07%
Bitcoin
415.495
-2.40%
BTXN Coin
9.60
-2.53%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    İtalyan basını: Trabzonspor, Dries Mertens'i istiyor

    İtalyan basını: Trabzonspor, Dries Mertens'i istiyor

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Serie A ekiplerinden Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i transfer etmek istiyor.
    • 01.08.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Napoli’nin eski futbolcusu Dries Mertens'i gündemine aldı.

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Trabzonspor dahil olmak üzere Salernitana ve Royal Antwerp'in, Napoli ile yollarını ayıran ve şu an serbest statüde bulunan Belçikalı Dries Mertens'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını kaydetti.

    İtalyan basını: Trabzonspor, Dries Mertens i istiyor #1

    "Bizim için ulaşılabilir gözükmüyor"

    Haberde, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik'in de eski takım arkadaşı Mertens için transferde devreye girdiği iddia edildi.

    Bordo-mavililerin Sivasspor'u yenip Süper Kupa’yı kazandığı maç sonrası Mertens iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Geçen sezon Napoli forması ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu, 13 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

    İtalyan basını: Trabzonspor, Dries Mertens i istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    İSO Türkiye İmalat PMI, temmuz verisi açıklandı
    Ekonomi

    İSO Türkiye İmalat PMI, temmuz verisi açıklandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Başakşehir – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Başakşehir – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir