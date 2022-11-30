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- İtalyan devi Inter, İsmail Yüksek'in peşinde
İtalyan devi Inter, İsmail Yüksek'in peşinde
- 30.11.2022 - 16:30
- Güncelleme : 30.11.2022 - 16:37
Süper Lig'de ilk 14 haftalık süreci ve UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider olarak bitiren Fenerbahçe'de ön plana çıkan futbolcuların başında, sezon başında Bursaspor'dan sarı-lacivertlilere geri dönen İsmail Yüksek geliyor.
23 yaşındaki ismin, gösterdiği performans sayesinde taliplileri de artıyor.
Inzaghi, İsmail'in alınmasını istiyor
Fanatik'in haberine göre; Inter scoutlarının, uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin de genç futbolcunun alınması konusunda yönetime istekte bulunduğu öğrenildi.
Inter, devre arasında teklifte bulunacak
Aracılar vasıtasıyla haber yollayan İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü’nün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Inter, İsmail için 10 milyon euro önerecek
Inter’in bu transfer için ilk etapta önereceği rakamın 10 milyon euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe’nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir ücret talep etmesi bekleniyor.
15 maça çıktı
Bu sezon 15 karşılaşmada süre alan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu, ilk milli maçında Lüksemburg'a gol atmayı başarmıştı.