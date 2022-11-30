İtalyan devi Inter, İsmail Yüksek'in peşinde

Bu sezon Fenerbahçe ile gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekmeyi başaran İsmail Yüksek'le Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'in ilgilendiği ortaya çıktı.

Süper Lig'de ilk 14 haftalık süreci ve UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider olarak bitiren Fenerbahçe'de ön plana çıkan futbolcuların başında, sezon başında Bursaspor'dan sarı-lacivertlilere geri dönen İsmail Yüksek geliyor.

23 yaşındaki ismin, gösterdiği performans sayesinde taliplileri de artıyor.

Inzaghi, İsmail'in alınmasını istiyor

Fanatik'in haberine göre; Inter scoutlarının, uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin de genç futbolcunun alınması konusunda yönetime istekte bulunduğu öğrenildi.

Inter, devre arasında teklifte bulunacak

Aracılar vasıtasıyla haber yollayan İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü’nün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Inter, İsmail için 10 milyon euro önerecek

Inter’in bu transfer için ilk etapta önereceği rakamın 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir ücret talep etmesi bekleniyor.

15 maça çıktı

Bu sezon 15 karşılaşmada süre alan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu, ilk milli maçında Lüksemburg'a gol atmayı başarmıştı.