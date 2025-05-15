İtalyan ekipleri, Edin Dzeko'nun peşinde

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2023 yılında Fenerbahçe'ye imza atan yıldız isim Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki golcüsü ile ilgili İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

ROMA VE COMO PEŞİNDE

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Roma ve Como, Dzeko için nabız yoklayan takımlar.

ROMA, KULÜBE İÇİN ALTERNATİF OLARAK GÖRÜYOR

Roma'nın 2015-2021 yılları arasında formasını giyen Edin Dzeko'yu yedek kulübesi için iyi bir alternatif olarak gördüğü belirtildi.

İtalyan devinin Bosna-Hersekli yıldızla ilgili son kararının ne olacağı merak konusu.

COMO, GENÇ OYUNCULAR İÇİN İSTİYOR

Öte yandan Como'nun ise hücumdaki genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayabilecek deneyimli bir santrfor aradığı ve bu ismin Dzeko olabileceği aktarıldı.

FIORENTINA DA DEVREYE GİRDİ

Fiorentina'nın da Dzeko için devreye girdiği ancak bu ilginin ciddileşmediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

2 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 97 resmi maça çıktı.

Dzeko, bu karşılaşmalarda 45 gol ve 18 asistle mücadele etti.